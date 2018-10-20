В Грузии кандидата в президенты задержали на фестивале легализации конопли

В Грузии кандидата на фестивале легализации конопли здержали 11 человек, в том числе кандидата в президенты Зураба Джапаридзе, передает РАИ «
Джапаридзе является лидером партии «Гирчи», которая была инициатором легализации марихуаны в стране. Фестиваль провели из-за решения властей ограничить право курения марихуаны. На акции Джапаридзе раздал несколько сигарет с марихуаной. Так он опротестовал то, что полиция не позволила его партии провести фестиваль.
Зураб Джапаридзе добровольно последовал за полицией и участвует в следственных действиях.
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