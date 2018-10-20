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20:40, 20 октября 2018 473
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РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

Фото: Pixabay.com

Русская православная церковь признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Напомним, 15 октября РПЦ разорвала отношения с Константинополем из-за предоставления автокефалии Украине.

«И мы никак не можем признать то право, которое он себе незаконно усвоил, — единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей», — заявил митрополит.

Он подчеркнул, что Константинопольский патриарх не вправе аннулировать документы, «которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности, сохраняющейся до сих пор».

Константиноополь намерен продолжить отношения с Русской православной церковью, несмотря на разрыв евхаристического общения.


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