РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

Русская православная церковь признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Напомним, 15 октября РПЦ
«И мы никак не можем признать то право, которое он себе незаконно усвоил, — единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей», — заявил митрополит.
Он подчеркнул, что Константинопольский патриарх не вправе аннулировать документы, «которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности, сохраняющейся до сих пор».
Константиноополь