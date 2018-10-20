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18:16, 20 октября 2018 258
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Под шорох листвы. RZN.info публикует фоторепортаж осенней Рязани

Под шорох листвы. RZN.info публикует фоторепортаж осенней Рязани

В этом году по-летнему теплая погода продержалась в Рязани до середины осени. По прогнозам синоптиков, со следующей недели температура будет плавно понижаться, к нам придут дожди.

Корреспонденты RZN.info прогулялись по улицам и сфотографировали уходящую красоту «бабьего лета».

Фотографии Марии Аверкиной, Юлии Полушиной, Владимира Михайленко


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