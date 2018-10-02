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15:27, 2 октября 2018 3 470
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Рязанцы пожаловались на открытые люки около детсада

Рязанцы пожаловались на открытые люки около детсада

Жители Голенчина пожаловались на открытые канализационные люки, расположенные рядом с детским садом №43 и домом №1-л по улице Березовой.

Как рассказали рязанцы в сюжете телеканала «Город», люки находятся рядом с пешеходной дорожкой, по которой каждый день ходят местные жители с детьми.

«По ГОСТу, здесь должны быть тяжелые железные крышки, а здесь их заменяют бетонные плиты и обычные деревянные двери», — отметила рязанка.

По ее словам, жители Голенчина жалуются на проблему уже шесть лет: «Неоднократно писали заявления в РМПТС, но в управляющей компании молчат и не считают нужным даже отписаться по обращению».


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