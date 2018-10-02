Рязанцы пожаловались на открытые люки около детсада

Жители Голенчина пожаловались на открытые канализационные люки, расположенные рядом с детским садом №43 и домом №1-л по улице Березовой.
Как рассказали рязанцы в сюжете телеканала «Город», люки находятся рядом с пешеходной дорожкой, по которой каждый день ходят местные жители с детьми.
«По ГОСТу, здесь должны быть тяжелые железные крышки, а здесь их заменяют бетонные плиты и обычные деревянные двери», — отметила рязанка.
По ее словам, жители Голенчина жалуются на проблему уже шесть лет: «Неоднократно писали заявления в РМПТС, но в управляющей компании молчат и не считают нужным даже отписаться по обращению».