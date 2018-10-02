На рязанский гипермаркет завели дело за торговлю контрафактом

На рязанский гипермаркет «Глобус» завели административное дело за торговлю контрафактом. Об этом пишет издательство «
В ходе проверки, в которой участвовали сотрудники прокуратуры и работники регионального ОМВД, в торговом зале нашли женские бриджи с товарным знаком «2018 World Cup».
Штаны продавались за 449,99 рублей, но документов, подтверждающих законность использования товарного знака, сотрудники не предоставили.
Бриджи изъяли и провели экспертизу, которая подтвердила, что вещи являются контрафактом. Продавая такой товар, «Глобус» нарушил действующее законодательство и исключительные права ФИФА.
Ущерб, причиненный правообладателю «Глобусом» из-за незаконного использования товарного знака, составил 31567 рублей 90 копеек.
Материалы дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП направили в арбитражный суд. Заседание назначили на 22 октября.
Гипермаркету грозит штраф в размере пятикратной стоимости контрафактного товара.