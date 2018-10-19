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12:38, 19 октября 2018 704
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За год криминалисты раскрыли почти 30 убийств в Рязанской области

За год криминалисты раскрыли почти 30 убийств в Рязанской области

В пятницу, 19 октября, в Рязанской области отмечают 64-ю годовщину со дня образования службы криминалистики. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В Рязанской области служба криминалистики вошла в систему органов прокуратуры в 1959 году.

Сейчас руководителем отдела криминалистики регионального СУ СКР является Виталий Бочкарев. В отделе работают шесть сотрудников, в том числе полиграфолог, экономист и криминалист.

В расследованиях они пользуются передвижной криминалистической лабораторией, моторной лодкой, современным оборудованием.

Благодаря специальной технике в 2018 году эксперты получили сведения, имеющие доказательственное значение по 166 преступлениям.

В январе этого года на территории цеха по сортировке мусора в Рязани нашли тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. При осмотре жилища погибшего криминалисты смогли найти следы пальцев рук и установили личность преступника.

В этом году рязанские криминалисты провели 30 экспертиз, 69 психофизиологических исследований с применением полиграфа, 34 экономических экспертиз и исследований.

За текущий год в области зарегистрировали 30 убийств. Большинство из них раскрыли криминалисты.

Помимо этого, в текущем году раскрыли 27 преступлений прошлых лет, в том числе три убийства, два причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, одно изнасилование.

Фото пресс-службы регионального СУ СКР


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