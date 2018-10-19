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7:55, 19 октября 2018 13 061
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В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 1

В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети

В Рязани насмерть сбили девушку. Соответствующие фотографии опубликовали в Instagram RZN_life.

ДТП произошло около 21:00 в четверг, 18 октября, на улице Спортивной.

Позже стали известны подробности аварии.


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