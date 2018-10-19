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19:10, 19 октября 2018 2 502
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В Рязани наградили работников дорожной отрасли. Фото

В Рязани наградили работников дорожной отрасли. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани вручили региональные награды работникам дорожной отрасли. Торжественная церемония прошла в музыкальном театре в пятницу, 19 октября, накануне их профессионального праздника.

С Днем работников дорожного хозяйства их поздравил зампред правительства Рязанской области Олег Харивский. Лучшим представителям отрасли он вручил почетные грамоты, благодарности, ценные подарки и памятные знаки «240 лет Рязанской губернии» и «Благодарность от земли Рязанской». Некоторые удостоились звания «Почетный работник транспорта и дорожного хозяйства».

От лица губернатора Николая Любимова зампред поблагодарил дорожников за труд и преданность выбранному делу.

«Уверен, что ваш опыт и ответственное отношение к поставленным задачам, будут способствовать дальнейшему развитию дорожной отрасли Рязанской области», — заключил он.

После церемонии на сцене музыкального театра выступили заслуженная артистка России Маргарита Марчукова и ансамбль народной песни «Рязаночка».

В честь праздника в фойе театра разместили выставку рязанца Валерия Плахотного. В экспозицию вошли его стихи и картины, посвященные работникам дорожной отрасли.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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10 часов назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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