В Рязани наградили работников дорожной отрасли. Фото

В Рязани вручили региональные награды работникам дорожной отрасли. Торжественная церемония прошла в музыкальном театре в пятницу, 19 октября, накануне их профессионального праздника.
С Днем работников дорожного хозяйства их поздравил зампред правительства Рязанской области Олег Харивский. Лучшим представителям отрасли он вручил почетные грамоты, благодарности, ценные подарки и памятные знаки «240 лет Рязанской губернии» и «Благодарность от земли Рязанской». Некоторые удостоились звания «Почетный работник транспорта и дорожного хозяйства».
От лица губернатора Николая Любимова зампред поблагодарил дорожников за труд и преданность выбранному делу.
«Уверен, что ваш опыт и ответственное отношение к поставленным задачам, будут способствовать дальнейшему развитию дорожной отрасли Рязанской области», — заключил он.
После церемонии на сцене музыкального театра выступили заслуженная артистка России Маргарита Марчукова и ансамбль народной песни «Рязаночка».
В честь праздника в фойе театра разместили выставку рязанца Валерия Плахотного. В экспозицию вошли его стихи и картины, посвященные работникам дорожной отрасли.