«Ресторан 62» пригласил рязанцев на рок-вечеринку. Ее участником станет кавер-группа Hot Stuff. Музыканты исполнят популярные рок-хиты.
На вечеринке организаторы обещали разыграть подарочный сертификат на ужин для двоих. Мероприятие пройдет в субботу, 17 ноября, по адресу:
«Потанцуем, зарядимся хорошим настроением на год вперед, поздравим всех именинников», — отметили в ресторане.
Количество мест ограничено, забронировать стол можно по телефону: 522-888.
Напомним, «Ресторан 62»
«Ресторан 62» работает каждый день с 9:00 до 23:00, а в пятницу и субботу — до последнего гостя.
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