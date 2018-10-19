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10:33, 19 октября 2018 162

«Ресторан 62» пригласил рязанцев на рок-вечеринку

«Ресторан 62» пригласил рязанцев на рок-вечеринку

«Ресторан 62» пригласил рязанцев на рок-вечеринку. Ее участником станет кавер-группа Hot Stuff. Музыканты исполнят популярные рок-хиты.

На вечеринке организаторы обещали разыграть подарочный сертификат на ужин для двоих. Мероприятие пройдет в субботу, 17 ноября, по адресу: Первомайский проспект, 62-а. Начало в 20:00.

«Потанцуем, зарядимся хорошим настроением на год вперед, поздравим всех именинников», — отметили в ресторане.

Количество мест ограничено, забронировать стол можно по телефону: 522-888.

Напомним, «Ресторан 62» открылся в сентябре. В меню заведения представлены блюда русской и европейской кухни. По пятницам и субботам здесь проходят танцевально-гастрономические вечеринки.

«Ресторан 62» работает каждый день с 9:00 до 23:00, а в пятницу и субботу — до последнего гостя.

За новостями ресторана также можно следить в группе во «ВКонтакте».


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47 минут назад
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В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.

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