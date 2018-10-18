В Рязанской области раскрыли изнасилование 13-летней давности. Об этом в эфире программы «Поговорим» на
По его словам, преступление 2005 года раскрыли благодаря новым технологиям, которые позволили установить ДНК и личность преступника.
Выяснилось, что мужчина совершил серию аналогичных преступлений в Ленинградской и Волгоградской областях. Из-за того, что преступник умер, уголовные дела закрыли.
Бочкарев также отметил, что в регионе насчитывается около 1,5 тысячи уголовных дел прошлых лет. В 2018 году из них удалось раскрыть 27 преступлений, среди которых два убийства 90-х годов.