Рязанский бизнесмен задолжал 11 миллионов налоговой. Об этом сообщила
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
По данным ведомства, руководитель компании в области строительства объектов в период с 4 квартала 2015 года по 4 квартал 2016 года оформил с организациями фиктивные сделки по выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Кроме того, подозреваемый распорядился внести в книгу покупок, а также в налоговые декларации по НДС ложные сведения.
Расследование дела продолжается.