Отказались лечить. Рязанских супругов осудят за смерть ребенка

В Рязанской области осудят супружескую пару за отказ от лечения ребенка. Об этом сообщила
В ноябре 2017 года у двух рязанцев 1990 и 1991 годов рождения родился ребенок, который после выписки наблюдался в детской поликлинике. Ему назначили пожизненную гормональную терапию. Родителям разъяснили, что при отказе от лечения ребенок может умереть.
В январе 2018 года родители изучили в интернете медицинские публикации о заболевании и решили отказаться от лечения.
Утром 29 января ребенок скончался.
В отношении пары возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его рассмотрит суд.