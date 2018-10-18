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14:39, 18 октября 2018 2 366
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Отказались лечить. Рязанских супругов осудят за смерть ребенка

Отказались лечить. Рязанских супругов осудят за смерть ребенка

В Рязанской области осудят супружескую пару за отказ от лечения ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ноябре 2017 года у двух рязанцев 1990 и 1991 годов рождения родился ребенок, который после выписки наблюдался в детской поликлинике. Ему назначили пожизненную гормональную терапию. Родителям разъяснили, что при отказе от лечения ребенок может умереть.

В январе 2018 года родители изучили в интернете медицинские публикации о заболевании и решили отказаться от лечения.

Утром 29 января ребенок скончался.

В отношении пары возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его рассмотрит суд.


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