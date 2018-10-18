Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:02, 18 октября 2018 1 402

ГК «Доступное жилье» рассказала рязанцам о новом формате загородного строительства «поселок в поселке»

ГК «Доступное жилье» рассказала рязанцам о новом формате загородного строительства «поселок в поселке»

Группа компаний «Доступное жилье» рассказала рязанцам о новом формате загородного строительства «поселок в поселке», который реализуют в регионе впервые. По словам представителя группы компаний Николая Смирнова, такой подход позволяет получить максимум удобств за адекватную цену.

По новому проекту загородные дома возводят буквально в центре уже существующего коттеджного поселка. При этом покупатели могут пользоваться готовой инфраструктурой, которую застройщики создавали на протяжении нескольких лет.

Пример такого подхода — завершающая очередь застройки в коттеджном поселке «Зеленинские дворики».

Говоря о преимуществах формата «поселок в поселке», Николай Смирнов отметил удачное расположение, безопасность и инфраструктуру: «Покупателям участка не придется жить среди строительных площадок. Здесь уже все есть. Вода, газ и электричество уже подведены; улицы асфальтированы и освещены. Добраться из поселка до Рязани и до Москвы можно без пробок — как на машине, так и на общественном транспорте».

Территория «Двориков» закрыта и охраняется, а в самом поселке оборудованы теннисные корты и детская площадка, два супермаркета, два магазина фермерских продуктов, мясная и кондитерская лавки. Рядом спортивный комплекс с бассейном, АЗС и центр техобслуживания. Кроме того, в поселке есть действующий храм.

«Есть возможность работать недалеко от дома, поблизости технопарк с экологически чистым производством. Ехать до школы и детского сада пять минут. Все это не на бумаге, все это уже есть. Переезжая за город, не придется отказываться от своих городских привычек», — подчеркнул Николай Смирнов.

Представитель группы компаний отметил, что поселков с таким уровнем готовой для жизни инфраструктуры в регионе больше нет: «В ближайшие годы такой формат вряд ли сможет быть использован в других направлениях. Пока коттеджные поселки с современным уровнем инфраструктуры есть только на московском направлении от Рязани. Естественно, что этот формат загородного жилья востребован».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:57, 18 октября 2018
Подозреваемого в ложном сообщении о минировании школы в Мурмине задержали
19:30, 18 октября 2018
В Рязанской области раскрыли изнасилование 13-летней давности 1
19:11, 18 октября 2018
Стало известно, кто сообщил о «минировании» мурминской школы
18:47, 18 октября 2018
Храм около ТРЦ «М5 Молл» обсудят на слушаниях
18:02, 18 октября 2018
ГК «Доступное жилье» рассказала рязанцам о новом формате загородного строительства «поселок в поселке»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Раньше за фунгицидную защиту отвечал препарат Максим® XL, однако сейчас ему на смену приходит новый продукт.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 862
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
14:28, 15 октября 2018 26 759
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
16:06, 15 октября 2018 22 687
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
21:36, 9 октября 2018 19 978
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 679
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум