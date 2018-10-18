ГК «Доступное жилье» рассказала рязанцам о новом формате загородного строительства «поселок в поселке»

Группа компаний «Доступное жилье» рассказала рязанцам о новом формате загородного строительства «поселок в поселке», который реализуют в регионе впервые. По словам представителя группы компаний Николая Смирнова, такой подход позволяет получить максимум удобств за адекватную цену.

По новому проекту загородные дома возводят буквально в центре уже существующего коттеджного поселка. При этом покупатели могут пользоваться готовой инфраструктурой, которую застройщики создавали на протяжении нескольких лет.

Пример такого подхода — завершающая очередь застройки в коттеджном поселке «Зеленинские дворики».

Говоря о преимуществах формата «поселок в поселке», Николай Смирнов отметил удачное расположение, безопасность и инфраструктуру: «Покупателям участка не придется жить среди строительных площадок. Здесь уже все есть. Вода, газ и электричество уже подведены; улицы асфальтированы и освещены. Добраться из поселка до Рязани и до Москвы можно без пробок — как на машине, так и на общественном транспорте».

Территория «Двориков» закрыта и охраняется, а в самом поселке оборудованы теннисные корты и детская площадка, два супермаркета, два магазина фермерских продуктов, мясная и кондитерская лавки. Рядом спортивный комплекс с бассейном, АЗС и центр техобслуживания. Кроме того, в поселке есть действующий храм.

«Есть возможность работать недалеко от дома, поблизости технопарк с экологически чистым производством. Ехать до школы и детского сада пять минут. Все это не на бумаге, все это уже есть. Переезжая за город, не придется отказываться от своих городских привычек», — подчеркнул Николай Смирнов.

Представитель группы компаний отметил, что поселков с таким уровнем готовой для жизни инфраструктуры в регионе больше нет: «В ближайшие годы такой формат вряд ли сможет быть использован в других направлениях. Пока коттеджные поселки с современным уровнем инфраструктуры есть только на московском направлении от Рязани. Естественно, что этот формат загородного жилья востребован».