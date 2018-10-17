Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:28, 17 октября 2018 964
 0    0

В учебных заведениях России усилят меры безопасности после трагедии в Керчи

В учебных заведениях России усилят меры безопасности после трагедии в Керчи

В учебных заведениях России усилят меры безопасности после трагедии в Керчи. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство просвещения.

Меры примут в течение нескольких месяцев во всех средних и средне-специальных учебных заведениях.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. На втором этаже учебного заведения открыл стрельбу 18-летний Владислав Росляков, который учился на четвертом курсе.

Тело подозреваемого нашли в библиотеке на втором этаже.

По последним данным погибли 18 человек. Около 40 пострадавших находятся в больницах.

Владимир Путин заявил, что мотивы произошедшего тщательно изучаются.

Фото «Керчь.ФМ»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:37, 17 октября 2018
Любимов выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
17:21, 17 октября 2018
Рязанец до смерти забил своего отца. Видео
17:01, 17 октября 2018
Следователи предположили, что нападавший в Керчи действовал не один
16:28, 17 октября 2018
В учебных заведениях России усилят меры безопасности после трагедии в Керчи
16:10, 17 октября 2018
Жертвы нападения в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Раньше за фунгицидную защиту отвечал препарат Максим® XL, однако сейчас ему на смену приходит новый продукт.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 774
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
14:28, 15 октября 2018 25 555
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
16:06, 15 октября 2018 21 972
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
21:36, 9 октября 2018 19 851
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 624
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум