В учебных заведениях России усилят меры безопасности после трагедии в Керчи. Об этом передает «
Меры примут в течение нескольких месяцев во всех средних и средне-специальных учебных заведениях.
В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. На втором этаже учебного заведения
Тело подозреваемого нашли в библиотеке на втором этаже.
По последним данным погибли 18 человек. Около 40 пострадавших находятся в больницах.
Владимир Путин заявил, что мотивы произошедшего тщательно изучаются.
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