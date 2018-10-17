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8:50, 17 октября 2018 765
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В Рыбном на вокзале избили и ограбили двух мужчин

В Рыбном на вокзале избили и ограбили двух мужчин

На станции Ходынино в Рыбном избили и ограбили двух мужчин. Об этом сообщил сайт «Rybnoe.net».

Об этом инциденте порталу рассказала жена одного из пострадавших. По информации девушки, муж вернулся домой избитый и без телефона.

«Говорит спускались с моста с другом, компания молодых людей ждала видимо электричку. Как только спустились, они на них напали, отобрали телефоны. Может еще что у друга, у мужа денег не было с собой», — рассказала Юлия.(пунктуация автора — прим. ред)

Как заявляют пострадавшие, хулиганов было около 10-15 человек. После случившегося девушка вызвала полицию.

Жена пострадавшего попросила дебоширов сознаться в содеянном.

Официальной информации об инциденте пока не поступало.

Фото с сайта RybnoeNet


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