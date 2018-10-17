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11:53, 17 октября 2018 1 569
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Убийца рязанского бизнесмена Заварзина скрывается за границей — следователи

Убийца рязанского бизнесмена Заварзина скрывается за границей — следователи

Убийца рязанского бизнесмена Александра Заварзина скрывается за границей. Об этом руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР Виталий Бочкарев рассказал в эфире программы «Поговорим» на телеканале ТКР.

Он рассказал, что в результате «кропотливой» работы, связанной с получением информации по мобильным телефонам и записям с камер видеонаблюдения, специалисты «в считанные дни» установили преступника вплоть до его личности, всех его данных и передвижений.

Бочкарев отметил также, что заказчика убийства арестовали, ему предъявлено обвинение. Исполнителя объявили в международный розыск, поскольку он находится в другом государстве.

Ранее и.о. главы регионального СУ СКР Дмитрий Маликов в прямом эфире RZN.info сообщал, что следствие установило заказчика и исполнителя убийства бизнесмена.

Напомним, бизнесмена Александра Заварзина зарезали 12 февраля около элитного дома на улице Сенной. Неизвестный несколько раз ударил 51-летнего бизнесмена ножом. От полученных травм он скончался в больнице.


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