Убийца рязанского бизнесмена Александра Заварзина скрывается за границей. Об этом руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР Виталий Бочкарев рассказал в эфире программы «Поговорим» на телеканале
Он рассказал, что в результате «кропотливой» работы, связанной с получением информации по мобильным телефонам и записям с камер видеонаблюдения, специалисты «в считанные дни» установили преступника вплоть до его личности, всех его данных и передвижений.
Бочкарев отметил также, что заказчика убийства арестовали, ему предъявлено обвинение. Исполнителя объявили в международный розыск, поскольку он находится в другом государстве.
Ранее и.о. главы регионального СУ СКР Дмитрий Маликов в прямом эфире RZN.info сообщал, что следствие
Напомним, бизнесмена Александра Заварзина