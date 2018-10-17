Опубликовали даты итогового сочинения в Рязанской области

Стало известно, когда будут писать итоговое сочинение в Рязанской области. Соответствующее постановление опубликовали в газете «
Его будут писать 5 декабря, 6 февраля и 8 мая. Для участия необходимо подать заявление не позднее чем за две недели до установленных сроков:
- выпускникам прошлых лет — в муниципальный орган управления образованием по месту жительства;
- обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования — в организации, в которых обучающиеся осваивали образовательные программы среднего общего образования;
- обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранных образовательных организациях — в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивали образовательные программы среднего общего образования.
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой аттестации и проводится для обучающихся. Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, самостоятельно выбирают сроки написания итогового сочинения.