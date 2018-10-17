На форуме русского языка в Рязани обсудят его развитие в России и за рубежом

С 17 по 19 октября в РГУ имени Есенина пройдет III Всероссийский форум русского языка, посвященный наследию академика Срезневского.
Участниками мероприятия станут студенты более 30 вузов из 28 регионов России, работы которых отобрал координационный совет.
Открытие форума пройдет 17 октября в конференц-зале конгресс-отеля «Амакс», начало в 13:00. В 13:30 начнет работу круглый стол на тему «Участие вузов в изучении и продвижении русского языка».
18 октября студенты и эксперты посетят село Срезнево, а 19 октября участники форума представят лучшие проекты.
«По итогам будет принята резолюция, содержащая предложения по дальнейшей реализации государственной политики в области русского языка», — сообщили организаторы.
По их словам, участие в форуме — уникальная возможность для студентов предложить научно-просветительский проект, посвященный продвижению русского языка в России и за рубежом.
Авторы проектов предлагают создать словари, электронные образовательные программы, мультимедийные комплексы, виртуальные музеи, волонтерские центры, а также проводить научно-практические конференции, активно продвигать культуру чтения в юношеской и молодежной среде.
Полную программу форума можно посмотреть