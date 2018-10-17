Фермерам разрешат строить дом на земле сельскохозяйственного назначения. Такое заявление сделал координатор партпроекта «Единой России» «Российское село», депутат Госдумы Владимир Плотников.
По его словам, главное нововведение заключается в том, что фермер получит право построить дом на своем земельном участке.
«Принятия этого законопроекта мы добивались несколько лет. Теперь фермер сможет жить на своей земле, а не ездить на свой участок каждый день, как на работу. Законопроект также предусматривает специальные механизмы, которые будут препятствовать возможным злоупотреблениям, к примеру, застройке сельхозземель жильем, предназначенным для последующей продажи», — отметил Плотников.
Законопроект прошел широкое общественное обсуждение, в первом чтении его поддержали большинство депутатов.