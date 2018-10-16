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12:29, 16 октября 2018 91
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В среду в поселке Мирный отключат холодную воду

В среду в поселке Мирный отключат холодную воду

Фото: Pixabay.com

В среду, 17 ноября, в поселке Мирный отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 12:00 до 16:00 рабочие будут ремонтировать водопровод.

Также в среду воду будут отключать на улицах Введенской и Загородной.


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