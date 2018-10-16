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17:05, 16 октября 2018 248
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В Михайлове в октябре зацвели каштаны

В Михайлове в октябре зацвели каштаны

Фото: Издательство «Пресса»

В Михайлове в октябре зацвели каштаны. Фотографии опубликовало издательство «Пресса».

В этом году листва на каштанах рано опала из-за минирующей моли.


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