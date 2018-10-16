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14:34, 16 октября 2018 1 115
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Синоптики объяснили причины аномального тепла в Центральной России

Синоптики объяснили причины аномального тепла в Центральной России

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Причиной теплого октября стал вынос теплого воздуха из Африки. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Как пояснила Позднякова, в столице должен преобладать западно-восточный перенос, но сейчас наблюдается меридиональный.

Она отметила, что сейчас погоду определяет антициклон, находящийся около Москвы.

Также она пояснила, что с середины сентября «один за другим» менялись ядра антициклона.

Специалист рассказала, что такая погода не является «экстремальным событием», поскольку были и более теплые октябри.

Напомним, ранее в Гидрометцентре заявили, что предстоящая зима может стать самой теплой за последние 25 лет.


© RZN.info

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