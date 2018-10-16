Синоптики объяснили причины аномального тепла в Центральной России

Причиной теплого октября стал вынос теплого воздуха из Африки. Об этом передает РИА «
Как пояснила Позднякова, в столице должен преобладать западно-восточный перенос, но сейчас наблюдается меридиональный.
Она отметила, что сейчас погоду определяет антициклон, находящийся около Москвы.
Также она пояснила, что с середины сентября «один за другим» менялись ядра антициклона.
Специалист рассказала, что такая погода не является «экстремальным событием», поскольку были и более теплые октябри.
Напомним, ранее в Гидрометцентре заявили, что предстоящая зима