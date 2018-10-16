Синоптики не исключили, что предстоящая зима станет самой теплой за последние 25 лет. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «
Как сообщила Паршина, такой теплый Покров был в 1993 и 1967 годах. Среднесуточная температура тогда была +14,3 и +13,4 градусов соответственно.
По ее словам, такое продолжительное тепло в октябре бывает раз в 50 лет.
Тем не менее, специалист отметила, что «не все так однозначно».
На настоящий момент средняя суточная температура превышает климатическую норму на 6-7 градусов.