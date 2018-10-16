Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:50, 16 октября 2018 3 043
 1    0

Предстоящая зима может стать самой теплой за последние 25 лет — синоптики

Предстоящая зима может стать самой теплой за последние 25 лет — синоптики

Синоптики не исключили, что предстоящая зима станет самой теплой за последние 25 лет. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Как сообщила Паршина, такой теплый Покров был в 1993 и 1967 годах. Среднесуточная температура тогда была +14,3 и +13,4 градусов соответственно.

По ее словам, такое продолжительное тепло в октябре бывает раз в 50 лет.

Тем не менее, специалист отметила, что «не все так однозначно».

На настоящий момент средняя суточная температура превышает климатическую норму на 6-7 градусов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
12:09, 16 октября 2018
Во дворах рязанских многоэтажек посадили около 300 кустарников
8:50, 16 октября 2018
Предстоящая зима может стать самой теплой за последние 25 лет — синоптики
14:25, 15 октября 2018
Во вторник в Рязанской области потеплеет до +19 градусов. Прогноз погоды
16:18, 14 октября 2018
В понедельник в Рязанской области потеплеет до +18 градусов. Прогноз погоды
14:48, 13 октября 2018
В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Прогноз погоды
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
В «Рязаньэнерго» увековечили память ветерана Великой Отечественной войны Алексее Вайцене

В «Рязаньэнерго» увековечили память ветерана Великой Отечественной войны Алексее Вайцене

Открытие таблички приурочили к 75-летию со дня восстания в лагере «Собибор».

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 650
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
14:28, 15 октября 2018 22 167
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
21:36, 9 октября 2018 19 710
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
16:06, 15 октября 2018 18 786
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 5
18:08, 7 октября 2018 16 571
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум