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14:54, 16 октября 2018 893
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Несданные в сентябре парковки в рязанских дворах откроют в ноябре

Несданные в сентябре парковки в рязанских дворах откроют в ноябре

Несданные в сентябре парковки в рязанских дворах откроют в ноябре. Согласно заключенным муниципальным контрактам, 646 новых машиномест должны были сделать до 10 сентября. Сдали только две парковки на 14 мест в Октябрьском районе, сообщает сайт регионального правительства.

«Выяснилось, что не были выполнены работы по благоустройству 123 дополнительных парковок», — сказал на заседании губернатор Николай Любимов.

И.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова пояснил, что часть подрядчиков срывает графики. С ними ведут «постоянную работу».

«Пока позволяет погода, необходимо провести асфальтирование, все другие необходимые виды работ. Нужно усилить контроль, ежедневно стимулировать подрядчиков к выполнению обязательств», — отметил глава региона.


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