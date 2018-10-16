Несданные в сентябре парковки в рязанских дворах откроют в ноябре. Согласно заключенным муниципальным контрактам, 646 новых машиномест должны были сделать до 10 сентября. Сдали только две парковки на 14 мест в Октябрьском районе,
«Выяснилось, что не были выполнены работы по благоустройству 123 дополнительных парковок», — сказал на заседании губернатор Николай Любимов.
И.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова пояснил, что часть подрядчиков срывает графики. С ними ведут «постоянную работу».
«Пока позволяет погода, необходимо провести асфальтирование, все другие необходимые виды работ. Нужно усилить контроль, ежедневно стимулировать подрядчиков к выполнению обязательств», — отметил глава региона.