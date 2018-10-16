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Чемпионат мира по футболу принес экономике России 952 миллиарда рублей (около 1% годового ВВП). Об этом со ссылкой на исследования оргкомитета турнира во вторник, 16 октября, передает РИА «Новости».
Согласно документу, турнир начал влиять на ВВП еще в 2013 году. При этом более половины его суммарного эффекта приходится на 2017-2018 годы. Специалисты выяснили, что почти 80% общего эффекта от турнира пришлось на инвестиции и операционные расходы (751 миллиард рублей), а около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 уйдет на развитие туризма. В пятилетней перспективе влияние турнира оценили в 150-210 миллиардов рублей в год,
Согласно исследованию, на подготовку и проведение чемпионата мира Россия потратила 688 миллиардов рублей.