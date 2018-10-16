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18:37, 16 октября 2018 357
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Чемпионат мира по футболу принес экономике России 952 миллиарда рублей

Чемпионат мира по футболу принес экономике России 952 миллиарда рублей

Чемпионат мира по футболу принес экономике России 952 миллиарда рублей (около 1% годового ВВП). Об этом со ссылкой на исследования оргкомитета турнира во вторник, 16 октября, передает РИА «Новости».

Согласно документу, турнир начал влиять на ВВП еще в 2013 году. При этом более половины его суммарного эффекта приходится на 2017-2018 годы. Специалисты выяснили, что почти 80% общего эффекта от турнира пришлось на инвестиции и операционные расходы (751 миллиард рублей), а около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 уйдет на развитие туризма. В пятилетней перспективе влияние турнира оценили в 150-210 миллиардов рублей в год,

Согласно исследованию, на подготовку и проведение чемпионата мира Россия потратила 688 миллиардов рублей.

Фото сайта FIFA


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