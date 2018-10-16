Болельщика оштрафуют за пиротехнику на матче ФК «Рязань» с «Металлургом». Об этом сообщил
Матч
По части 1 статьи 20.31 КоАП рязанцу назначили штраф в размере трех тысяч рублей.
Постановление может быть обжаловано.
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Болельщика оштрафуют за пиротехнику на матче ФК «Рязань» с «Металлургом». Об этом сообщил
Матч
По части 1 статьи 20.31 КоАП рязанцу назначили штраф в размере трех тысяч рублей.
Постановление может быть обжаловано.
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