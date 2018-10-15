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9:04, 15 октября 2018 428
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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсети «Вкотакте».

Авария произошла вечером в субботу, 13 октября, на трассе М-5. Столкнулись Ford Focus, за рулем которого был 21-летний москвич, Chevrolet Aveo под управлением 55-летнего жителя Московской области и Mazda 6, которой управлял 33-летний житель Московской области.

В результате ДТП загорелась Mazda.

В аварии погибли два пассажира автомобиля Ford, 15-ти и 19-ти лет.

Очевидцев аварии, у которых есть записи с видеорегистратора, попросили позвонить по телефону: +7 (926) 135-41-59 (Петр).


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