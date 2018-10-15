Рязанский институт экономики продолжает набор в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Рязанский
Форма обучения в университете — заочная, с применением
По окончании обучения выпускники получат дипломы государственного образца.
Направления обучения, доступные в вузе:
бакалавриат:
- 38.03.01 Экономика;
- 38.03.02 Менеджмент;
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
- 43.03.02 Туризм;
- 45.03.02 Лингвистика;
- 37.03.01 Психология;
- 40.03.01 Юриспруденция;
магистратура:
- 38.04.01 Экономика;
- 38.04.02 Менеджмент;
- 43.04.02 Туризм;
- 37.04.01 Психология;
- 40.04.01 Юриспруденция.
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