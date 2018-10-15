Появились фото с места смертельной аварии с тремя автомобилями в Рыбновском районе

Полиция опубликовала фотографии с места смертельной аварии, которая произошла 13 октября в Рыбновском районе.
На трассе М-5
После этого Mazda
В результате
Напомним, «ВКонтакте»
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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция опубликовала фотографии с места смертельной аварии, которая произошла 13 октября в Рыбновском районе.
На трассе М-5
После этого Mazda
В результате
Напомним, «ВКонтакте»
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.