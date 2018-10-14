Евросоюз утвердит новые санкции против России

Евросоюз официально утвердит новые санкции против России. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Британии, передает РИА «
В понедельник, 15 октября, министры соберутся в Люксембурге и официально утвердят «санкционный режим, предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери».
Как отметил глава Форин-офиса Джереми Хант, необходимо «повторно провести красную черту».
«Сейчас нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет эту ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока. Эти новые санкции жизненно необходимы, но это не конец истории», — говорится в заявлении Ханта.
Напомним, 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок». В покушении британские власти
5 сентября прокуратура Великобритании назвала двух россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей. Подозреваемыми