Житель Кораблина, находящийся под следствием, ограбил местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 28-летний мужчина который сообщил, что ночью, когда он выходил из многоквартирного дома, в подъезде его встретил неизвестный. Под угрозой применения насилия злоумышленник забрал у него мобильный телефон.
По описанию внешности и другим признакам сотрудники уголовного розыска установили, что к ограблению может быть причастен 25-летний местный житель. Он уже отличался «антиобщественным и дерзким поведением»: был судим за разбой и применение насилия в отношения представителя власти.
Отмечается, что подозреваемый также находился под следствием в связи с ограблением.
Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.