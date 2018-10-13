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18:53, 13 октября 2018 816
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Уволенному саратовскому министру составили меню на 3,5 тысячи

Уволенному саратовскому министру составили меню на 3,5 тысячи

Для бывшего министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая рассказала о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей, составили меню на месяц. Рацион, разработанный диетологом и доктором медицинских наук, Михаилом Гинзбургом, опубликовали «Известия».

«В принципе, если не на 3,5 тысячи рублей, то на 4 тысячи рублей построить более или менее внятный рацион питания можно. Это будет очень полезное диетическое меню», — рассказал Гинзбург изданию.

По словам специалиста, в рационе будут в основном высоко усваиваемые белки. В меню нет блюд с сахаром, солью, сладостей.

Рацион не перегружен животным жиром и холестерином. В нем есть сложные углеводы в виде грубого хлеба и круп. Также в меню присутствуют овощи и фрукты.

По словам Гинзбурга, рацион очень близок к так называемой DASH-диете (диета больного гипертонической болезнью, рассматривается как образец полезных режимов питания).

Диетолог посоветовал закупаться в супермаркетах более низкой ценовой категории и покупать меньше продуктов за раз, если уложиться в сумму не получается.

«Жизнь показывает, что самое хорошее обычно не является самым дорогим. Вы идете в магазин и покупаете гречку по 20-25 рублей за килограмм. А рядом может стоять гречка в „хитром“ пакете с разными надписями: „зеленый продукт“, „без ГМО“, „проверено электроникой“. Но эта продукция ничем не лучше в диетологическом плане. Просто вы за эти красивые слова переплатите», — заключил диетолог.

Напомним, в Саратове министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову убрали с должности после высказывания о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей.


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