Рязанцы несколько часов не могут попасть в город из-за пробки со стороны Солотчи. Об этом пользователи пишут в соцсетях.
Некоторые из рязанцев смогли доехать в город спустя три-четыре часа нахождения в пробке.
«Там целый день сегодня беда… Из Полян выехала сегодня в 14:30 в Рязань въехала в 18:00», — написала рязанка.
«Сколько стоит гостиница в „Окской Жемчужине“? Лучше спать в кровати, чем в машине», — пошутила одна из комментаторов.
По информации очевидцев, многие водители пытаются объехать пробку по обочине.
Напомним, в субботу, 13 октября, на Солотчинском шоссе
Как отметила очевидец, на дороге перевернулся автомобиль.
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