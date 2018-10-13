Рязанцам предложили выбрать место для колеса обозрения. Соответствующий опрос опубликовали в группе «
Отмечается, что переговоры с инвестором по установке колеса, «возможно даже не одного», прошли. О решении не сообщается.
Среди предложенных мест — ЦПКиО, парк имени Гагарина в Приокском, сквер на улице Советской Армии, площади Ленина и Победы, а также новый ЗАГС на Московском.
В комментариях рязанцы предложили еще один вариант — Рязанский кремль.
«Территория Рязанского кремля является объектом культурного наследия. Колесо обозрения там установить никто не даст, и мы в том числе», — ответили в управлении.
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