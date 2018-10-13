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9:55, 13 октября 2018 456
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Рязанцам предложили выбрать место для колеса обозрения

Рязанцам предложили выбрать место для колеса обозрения

Рязанцам предложили выбрать место для колеса обозрения. Соответствующий опрос опубликовали в группе «Главархитектура Рязанской области» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что переговоры с инвестором по установке колеса, «возможно даже не одного», прошли. О решении не сообщается.

Среди предложенных мест — ЦПКиО, парк имени Гагарина в Приокском, сквер на улице Советской Армии, площади Ленина и Победы, а также новый ЗАГС на Московском.

В комментариях рязанцы предложили еще один вариант — Рязанский кремль.

«Территория Рязанского кремля является объектом культурного наследия. Колесо обозрения там установить никто не даст, и мы в том числе», — ответили в управлении.

Проголосовать за лучшее месторасположение можно по ссылке.


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