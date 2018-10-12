В Рязанской области пропала 83-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Анна Семеновна Анискина вышла из дома в селе Подвислово Ряжского района в четверг, 11 октября. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Женщина не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Одежда: белая куртка, халат в разноцветную полоску (зеленый с красным), косынка.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.