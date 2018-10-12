В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме

Как рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, предстоящая зима не будет суровой. Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА «
Он отметил, что сейчас нет оснований «пугать экстремальной зимой».
Киктев добавил, что до конца года в большей части страны будет теплее, чем обычно.
«Говорить, что зима будет ядреной, наверное, не стоит», — добавил специалист.
По его словам, лед на реках появится в конце октября. Он рассказал, что бабье лето с температурой до +18 градусов продлится еще неделю, а первый снег пойдет в конце месяца.