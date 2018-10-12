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15:03, 12 октября 2018 869
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В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме

В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме

Как рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, предстоящая зима не будет суровой. Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас нет оснований «пугать экстремальной зимой».

Киктев добавил, что до конца года в большей части страны будет теплее, чем обычно.

«Говорить, что зима будет ядреной, наверное, не стоит», — добавил специалист.

По его словам, лед на реках появится в конце октября. Он рассказал, что бабье лето с температурой до +18 градусов продлится еще неделю, а первый снег пойдет в конце месяца.


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