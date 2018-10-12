«Сбербанк» повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»

«Сбербанк» повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15-0,5 п. п. В результате изменений диапазон ставок составил 3,4-5,15%, сообщили в пресс-службе банка.
Кроме того, с 12 октября «Сбербанк» запустил промовклад «Рекордный». Вклад доступен для открытия до 30 ноября в рублях на срок от 7 месяцев до 1,5 лет на суммы от 50 тысяч рублей.
Диапазон ставок составляет 6,5-7,15%. Вклад можно открыть как в отделениях, так и в удаленных каналах обслуживания.
«Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам „Сбербанк“ увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию. Ставки по промовкладу достигают 7,15% годовых и являются максимальными по вкладам банка с начала года», — прокомментировала директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка» Наталья Алымова.