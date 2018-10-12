Рязанца осудили за кражу и угон автомобиля у знакомой

Рязанца осудили за кражу автомобиля и угон автомобиля у знакомой, а также за нападение на нее. Об этом сообщил
В октябре 2017 года мужчина, проживая у знакомой в ее частном доме, украл у нее ювелирные украшения на сумму 40 тысяч рублей.
Кражу сразу раскрыли и, несмотря на произошедшее, мужчина продолжил жить у знакомой.
Спустя пять дней он угнал автомобиль женщины, который был припаркован около ее дома. После этого пострадавшая выгнала рязанца и забрала у него ключи.
Спустя полторы недели мужчина, открыв металлической пластиной дверь дома, выходящую во двор, незаконно проник к ней в дом. Угрожая убийством, злоумышленник приставил к животу женщины металлический прут и похитил имущество на сумму четыре тысячи рублей.
Мужчина частично признал свою вину в суде. Следствие собрало достаточно доказательств его вины.
Рязанца признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158, части 1 статьи 166 и части 3 статьи 162 УК РФ.
Ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.