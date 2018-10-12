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18:08, 12 октября 2018 2 094
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Рязанца осудили за кражу и угон автомобиля у знакомой

Рязанца осудили за кражу и угон автомобиля у знакомой

Рязанца осудили за кражу автомобиля и угон автомобиля у знакомой, а также за нападение на нее. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В октябре 2017 года мужчина, проживая у знакомой в ее частном доме, украл у нее ювелирные украшения на сумму 40 тысяч рублей.

Кражу сразу раскрыли и, несмотря на произошедшее, мужчина продолжил жить у знакомой.

Спустя пять дней он угнал автомобиль женщины, который был припаркован около ее дома. После этого пострадавшая выгнала рязанца и забрала у него ключи.

Спустя полторы недели мужчина, открыв металлической пластиной дверь дома, выходящую во двор, незаконно проник к ней в дом. Угрожая убийством, злоумышленник приставил к животу женщины металлический прут и похитил имущество на сумму четыре тысячи рублей.

Мужчина частично признал свою вину в суде. Следствие собрало достаточно доказательств его вины.

Рязанца признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158, части 1 статьи 166 и части 3 статьи 162 УК РФ.

Ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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