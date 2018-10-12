«Есенинские дни» попали в топ-5 лучших событий для выходных

Фестиваль «Есенинские дни», который проходит в Константинове, попал в топ-5 лучших событий для путешествий на выходные. Об этом сообщило аналитическое агентство
Помимо «Есенинских дней» в топ попали агровыставка «Золотая осень» на ВДНХ в Москве, матч в Сочи сборных России и Турции в Лиге Наций УЕФА, военно-исторический фестиваль «Москва за нами.1941 год» в Бородине Московской области и праздник «Дни оренбургского пухового платка» в Оренбурге.
Рейтинг составили по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей.
«Есенинские дни» проходят в Рязанской области до 13 октября.