В Рязани наградили лучших футболистов юношеских сборных

В среду, 10 октября, на стадионе «Золотые купола» наградили победителей, призеров и лучших игроков открытого клубного первенства по футболу. Об этом сообщил
Первое место в турнирной таблице заняла спортшкола «Золотые купола-1».
На втором месте школа «Золотые купола-4», на третьем — «ДЮСШ по футболу».
Лучшими футболистами стали:
- вратарь Евгений Строков («Золотые купола-4»);
- бомбардир — Людмила Зайка («Золотые купола- 4») ;
- полузащитник Владислав Караблинов («ДЮСШ по футболу»);
- игрок Михеев Никита («Золотые купола-1»).
Фото с сайта администрации Рязани.