В «Рязаньэнерго» запустили акцию «Ток на замок!»

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» запустили акцию «Ток на замок!», направленную на предупреждение электротравматизма среди населения Рязанской области.
В рамках акции энергетики раздают тематические листовки с указанием контактных телефонов. Они призывают не оставаться равнодушными и сообщать об открытых дверях электроустановок, поврежденных замках и ограждений подстанций.
«На энергообъектах размещаются аналогичные информационные стикеры. Особое внимание при этом уделяется электроустановкам, расположенным на территориях скопления детей и молодежи: пришкольных площадках, придомовых территориях, парках культуры и отдыха», — рассказали в пресс-службе филиала.
Энергетики пояснили, что запирающие устройства могут повредить вандалы или энерговоры.
«Бывает, что необдуманные поступки вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций из любопытства или озорства пытаются совершить дети. Противоправные действия и шалости могут привести к электротравме, в том числе смертельной. Поэтому сотрудники „Рязаньэнерго“ проводят обязательные целевые проверки соответствия требованиям безопасной эксплуатации и технического состояния электроустановок, наличия на них запирающих устройств и предупреждающих знаков, регулярно распространяют агитационные материалы с напоминаниями правил электробезопасности и недопустимости проникновения на энергоустановки», — отметили специалисты.
С помощью акции «Ток на замок!» они привлекают внимание общественности к необходимости соблюдения безопасного поведения вблизи энергообъектов и важности быстрого решения вопроса о замене замеченного кем-либо неисправного запирающего устройства.
«Один звонок может предотвратить трагедию, спасти чью-то жизнь! Если вы стали свидетелями нарушений в работе электрооборудования (обрыв провода, повреждение опоры ВЛ), увидели отсутствие запирающих устройств на электроустановках (открытые двери трансформаторных подстанций, сломанные замки, поврежденные ограждения) сообщите об этом!» — обратились энергетики к рязанцам.
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