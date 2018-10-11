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16:24, 11 октября 2018 1 041
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Рязанский дольщик отсудил деньги за задержку квартиры

Рязанский дольщик отсудил деньги за задержку квартиры

Рязанец отсудил деньги у застройщика, который не сдал дом вовремя. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В иске мужчина указал, что заключил с подрядчиком договор об участии в долевом строительстве. Согласно документу, рязанцу должны были передать двухкомнатную квартиру в четвертом квартале 2016 года.

В срок застройщик жилье не предоставил, а позже и не отреагировал на претензию. Квартиру дольщик получил лишь в декабре 2017 года.

Райсуд назначил строительной компании штраф в 215 тысяч рублей, однако застройщик подал апелляцию. Облсуд оставил жалобу без удовлетворения, а решение — без изменений.


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