Рязанский дольщик отсудил деньги за задержку квартиры

Рязанец отсудил деньги у застройщика, который не сдал дом вовремя. Об этом сообщила
В иске мужчина указал, что заключил с подрядчиком договор об участии в долевом строительстве. Согласно документу, рязанцу должны были передать двухкомнатную квартиру в четвертом квартале 2016 года.
В срок застройщик жилье не предоставил, а позже и не отреагировал на претензию. Квартиру дольщик получил лишь в декабре 2017 года.
Райсуд назначил строительной компании штраф в 215 тысяч рублей, однако застройщик подал апелляцию. Облсуд оставил жалобу без удовлетворения, а решение — без изменений.