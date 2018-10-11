Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе управленцев «Лидеры России», который организовали по поручению Владимира Путина. Об этом сообщил
Заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что для участников создадут все необходимые условия для развития талантов во всех сферах деятельности, в том числе в управлении.
«Конкурс не зря называется „Лидеры России“, он требует лидерства, самостоятельности, ответственности. Поэтому решайтесь, принимайте участие в конкурсе, и это откроет перед вами огромные возможности. И то, что происходило с участниками конкурса в прошлом году, это доказывает», — подчеркнул Кириенко.
По его словам, из 100 победителей прошлого сезона уже более 70 человек работают в органах власти и госкомпаниях.
В этом году появились нововведения. Организаторы повысили возрастную планку участия до 55 лет.
Отмечается, что каждый финалист получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения.
Победители проекта поучаствуют в программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
Заявки принимаются до 24 октября. Дополнительная информация