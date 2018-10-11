Пропавшего в Рязанской области 85-летнего мужчину нашли мертвым

Пропавшего в Рязанской области 85-летнего Александра Старостина нашли мертвым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, в последний раз мужчину
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пропавшего в Рязанской области 85-летнего Александра Старостина нашли мертвым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, в последний раз мужчину
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ «Рязаньэнерго» запустили акцию «Ток на замок!»
|
cледующая новость →В Рязани у кошки обнаружили аналог ВИЧ
Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.