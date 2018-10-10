В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Данные за сентябрь
Пробы воздуха в городе брали по четыре раза на четырех постах.
«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) сероводорода 2,3 (при наибольшей повторяемости превышений ПДКм.р. (НП) 2,0%)», — отметили специалисты.
Также были превышения допустимых норм по формальдегиду и взвешенным веществам.
Напомним, в августе в Рязани зафиксировали более чем семикратное превышение уровня
В сентябре у Рязанской области