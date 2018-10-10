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15:59, 10 октября 2018 823
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В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

Фото: Pixabay.com

В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Данные за сентябрь опубликовал центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пробы воздуха в городе брали по четыре раза на четырех постах.

«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) сероводорода 2,3 (при наибольшей повторяемости превышений ПДКм.р. (НП) 2,0%)», — отметили специалисты.

Также были превышения допустимых норм по формальдегиду и взвешенным веществам.

Напомним, в августе в Рязани зафиксировали более чем семикратное превышение уровня сероводорода. Из-за этого минприроды обратилось в прокуратуру.

В сентябре у Рязанской области появился экологический куратор.


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