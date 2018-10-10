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22:03, 10 октября 2018 523
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На Ряжском шоссе столкнулись «Логан» и «Мерседес». Видео

На Ряжском шоссе столкнулись «Логан» и «Мерседес». Видео

На Ряжском шоссе столкнулись Renault Logan и Mercedes. Видео с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

ДТП проиизошло вечером в среду, 10 октября. На место происшествия приехали скорая и полиция.

Подробностей об аварии пока нет.


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