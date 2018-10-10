На Ряжском шоссе столкнулись «Логан» и «Мерседес». Видео

На Ряжском шоссе столкнулись Renault Logan и Mercedes. Видео с места происшествия опубликовано в группе «
ДТП проиизошло вечером в среду, 10 октября. На место происшествия приехали скорая и полиция.
Подробностей об аварии пока нет.
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На Ряжском шоссе столкнулись Renault Logan и Mercedes. Видео с места происшествия опубликовано в группе «
ДТП проиизошло вечером в среду, 10 октября. На место происшествия приехали скорая и полиция.
Подробностей об аварии пока нет.
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.