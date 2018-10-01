Рязанцы пожаловались на запах гнили

Жители Дашково-Песочни и центра Рязани пожаловались на запах гнили. Сообщения об этом появились «ВКонтакте».
«Дашково-Песочню накрыло запахом гниющей помойки. В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что звонки по этому поводу поступают и сейчас передвижная лаборатория должна выехать в микрорайон для замеров. Правда, время выезда диспетчер уточнить не смог», — написали в группе «
«В Дашково-Песочне стоит ужасная вонь!!! Запах гнилого лука!!! Кошмар! Везде! Задохнуться можно», — сообщили в группе «
Пользователи начали активно обсуждать ситуацию. Рязанцы отметили, что запах распространился до центра города.