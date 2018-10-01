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20:09, 1 октября 2018 2 269
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Рязанцы пожаловались на запах гнили 2

Рязанцы пожаловались на запах гнили

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Жители Дашково-Песочни и центра Рязани пожаловались на запах гнили. Сообщения об этом появились «ВКонтакте».

«Дашково-Песочню накрыло запахом гниющей помойки. В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что звонки по этому поводу поступают и сейчас передвижная лаборатория должна выехать в микрорайон для замеров. Правда, время выезда диспетчер уточнить не смог», — написали в группе «Народная Рязань».

«В Дашково-Песочне стоит ужасная вонь!!! Запах гнилого лука!!! Кошмар! Везде! Задохнуться можно», — сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Пользователи начали активно обсуждать ситуацию. Рязанцы отметили, что запах распространился до центра города.


© RZN.info

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