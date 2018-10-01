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15:36, 1 октября 2018 1 849
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В Рязанской области ищут родственников погибшего солдата

В Рязанской области ищут родственников погибшего солдата

В Рязанской области ищут родственников погибшего солдата. Об этом сообщили в группе «Волонтеры победы» «ВКонтакте».

Останки красноармейца Максима Ильича Мелешкина нашли в Болховском районе Орловской области.

«Геройски пал в битве в так называемой „Долине смерти“. Сам боец со всеми почестями 5 мая был перезахоронен на Кивцовском мемориале. На данный момент разыскиваются родственники героя», — отметили в сообщении.

Мелешкин родился в 1908 году в селе Собчаково Спасского района. Поисковики опознали его по записке медальона.

Дата выбытия — май 1942 года, отец — Мелешкин Илья Прокопьевич.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о семье Мелешкина, попросили связаться с активистами.


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