В Рязанской области ищут родственников погибшего солдата. Об этом сообщили в группе «
Останки красноармейца Максима Ильича Мелешкина нашли в Болховском районе Орловской области.
«Геройски пал в битве в так называемой „Долине смерти“. Сам боец со всеми почестями 5 мая был перезахоронен на Кивцовском мемориале. На данный момент разыскиваются родственники героя», — отметили в сообщении.
Мелешкин родился в 1908 году в селе Собчаково Спасского района. Поисковики опознали его по записке медальона.
Дата выбытия — май 1942 года, отец — Мелешкин Илья Прокопьевич.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о семье Мелешкина, попросили связаться с