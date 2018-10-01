На Грибоедова снесут восемь бараков под новые дома

На Грибоедова снесут восемь бараков 50-х годов постройки под новые дома. Соответствующий проект планировки застроенной территории в границах улиц Либкнехта, Подгорной, Есенина и Грибоедова опубликовали на
Согласно документам, под снос пойдут дома на проезде Грибоедова №№ 3,4, 5, 5-а, 5-б, 6, 7, 8.
По проекту на участке появятся три многоквартирных дома разной этажности. Два будут иметь высоту 3-5 этажей, еще один — 4-9.
Рядом появится наземная парковка на 79 машиномест, детские и спортивные площадки, трансформаторная подстанция.
Здания планируются построить в три этапа.
Проект обсудят на публичных слушаниях во вторник, 23 октября, в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.