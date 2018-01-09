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17:50, 9 января 2018 2 475
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В Рязани оборудовали новые платные парковки. Интерактивная карта 4

В Рязани оборудовали новые платные парковки. Интерактивная карта

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани оборудовали новые платные парковки. Они появятся на второстепенных улицах в центре города 15 января, где не ходит общественный транспорт.

Плата за стоянку автомобилей вводится на 11 участках дорог: улице Радищева, Свободы, Горького, Вокзальной, Чапаева, Яхонтова, Полевой, Пролетарской, Урицкого, Газетном и Бульварном переулке.

Новые парковки предусматривают 900 машино-мест. Стоимость одного часа стоянки составит 20 рублей (первые 15 минут бесплатно), в выходные и праздничные дни, а также в будни с 18:00 до 8:00 там можно будет парковаться бесплатно.

Уже сейчас все участки оборудовали паркоматами. Они особенно удивили жителей улицы Вокзальной, где терминал установили рядом с двором, а на улице Полевой — рядом с частным домом.

Знаки о платных парковках уже появились, но пока они скрыты от водителей.

Отметим, что на участках стали появляться парковки для инвалидов. Такие знаки установили около школы №1, Консультативно-диагностического центра, Бульварном переулке, улице Урицкого, около ТЦ на улице Чапаева.

Разметку для платных парковках нанесли только на улице Яхонтова.

RZN.info публикует интерактивную карту, на которой показаны новые участки платной парковки, а также улицы, где плата за парковку была введена ранее.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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